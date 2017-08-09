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Наливайченко : ініціатива Путіна щодо миротворців-пастка

"Путін переодягне у "блакитні шоломи" власних військових"
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко назвав справжні причини "введення" миротворчого контингенту на Донбас.
Наливайченко : ініціатива Путіна щодо миротворців-пастка

"Ми в Україні маємо розуміти, що стоїть за цією ініціативою. А саме – чергова військова агресія. Він (Путін, - ред.) переодягне військових РФ у "блакитні шоломи", а потім залишить їх цілком офіційно на нашій території. Щоб цього не сталося, українській владі треба діяти", - наголосив Валентин Наливайченко в ефірі каналу "Україна".

На його переконання, щоб уникнути такого сценарію, Президенту Порошенку, всій владі потрібно діяти рішуче і порушити питання більш рішучої протидії російській агресії на найближчому засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Моя ініціатива така: українському керівництву треба зібрати усі докази російської агресії в Україні і надати їх до Генасамблеї, у Раду Безпеки ООН. Така ініціатива має виходити від України", - підкреслив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

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