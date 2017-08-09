Наливайченко : ініціатива Путіна щодо миротворців-пастка
"Ми в Україні маємо розуміти, що стоїть за цією ініціативою. А саме – чергова військова агресія. Він (Путін, - ред.) переодягне військових РФ у "блакитні шоломи", а потім залишить їх цілком офіційно на нашій території. Щоб цього не сталося, українській владі треба діяти", - наголосив Валентин Наливайченко в ефірі каналу "Україна".
На його переконання, щоб уникнути такого сценарію, Президенту Порошенку, всій владі потрібно діяти рішуче і порушити питання більш рішучої протидії російській агресії на найближчому засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Моя ініціатива така: українському керівництву треба зібрати усі докази російської агресії в Україні і надати їх до Генасамблеї, у Раду Безпеки ООН. Така ініціатива має виходити від України", - підкреслив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків