Наливайченко: боротьба з корупцією має початися зі зняття недоторканості з депутатів та президента

Наступним кроком, за словами Наливайченка, має стати зняття недоторканості з інших чиновників включно з президентом

Про початок реальної боротьби з корупцією можна буде говорити, коли з народних депутатів буде знята недоторканість.

"Я вважаю, що найголовніше і давно вже треба було зробити – зняти недоторканість з усіх народних депутатів. Як тільки це зроблять – тільки тоді можна буде говорити про початок боротьби з корупцією", - заявив лідер руху "Справедливість", колишній голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв’ю телеканалу 112.

"І тоді кожен при посаді знає – імунітету у тебе вже немає, і як тільки ти візьмеш хабар – ти вже не ухилишся від кримінальної відповідальності", - зазначив лідер руху "Справедливість".

"Всі мають бути рівними перед законом. Ніякого імунітету", - додав він.

Коментуючи подання Генпрокуратури про зняття недоторканості з трьох народних депутатів за результатами перевірки їх електронних декларацій, Наливайченко зауважив, що таких "шухлядників" є набагато більше.

"Шухлядники – тому що вони у шухлядах поховали готівку, яку накрали після того, як прийшли в парламент. Їх там сотні. Чому тільки три?", - зауважив Наливайченко.

"Моє розуміння справжньої боротьби з корупцією – це зняти недоторканість з усіх народних депутатів і всіх поставити рівними перед законом", - наголосив керівник руху "Справедливість".

Він також вкотре наголосив на необхідності створення Антикорупційного суду.

"І він потрібен був ще два роки тому, коли було створено НАБУ", – наголосив він.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів. Йдеться про Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Згідно з вказаними Юрієм Луценком даними, що Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Дейдей у незаконному збагаченні, а Лозовий у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.