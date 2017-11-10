Наливайченко: міністр оборони Полторак має негайно піти у відставку На переконання Наливайченка, міністр оборони Степан Полторак має негайно піти у відставку

Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагає від Президента Порошенка жорстких кадрових рішень у справі про розкрадання грошей із держбюджету України, виділених на закупівлю пального для оборонного відомства.

Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

"Президенте, прийміть жорсткі кадрові рішення! Міністре, майте честь - підіть у відставку! Генеральний прокуроре, антикорупційний прокуроре, проведіть чесне розслідування і доведіть справу до покарання винних!", - написав Наливайченко на своїй сторінці у фейсбук. Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали чотирьох осіб, включаючи заступника міністра оборони України і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони за підозрою в причетності до розтрати більше 149 мільйонів гривень з державного бюджету. Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагав відставки міністра оборони і глави Генштабу після вибухів у Калинівці.

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