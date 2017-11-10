ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагає від Президента Порошенка жорстких кадрових рішень у справі про розкрадання грошей із держбюджету України, виділених на закупівлю пального для оборонного відомства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наливайченко: міністр оборони Полторак має негайно піти у відставку
На переконання Наливайченка, міністр оборони Степан Полторак має негайно піти у відставку
Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба
"Президенте, прийміть жорсткі кадрові рішення! Міністре, майте честь - підіть у відставку! Генеральний прокуроре, антикорупційний прокуроре, проведіть чесне розслідування і доведіть справу до покарання винних!", - написав Наливайченко на своїй сторінці у фейсбук.
Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали чотирьох осіб, включаючи заступника міністра оборони України і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони за підозрою в причетності до розтрати більше 149 мільйонів гривень з державного бюджету. Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагав відставки міністра оборони і глави Генштабу після вибухів у Калинівці.
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