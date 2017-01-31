Наливайченко: наші медики ПДМШ від учора працюють в Авдіївці, рятуючи життя

Наливайченко зауважив, що разом із партнерами ПДМШ ім. Пирогова одразу, не задумуючись відгукнулися на прохання Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ і відрядили до Авдіївки медичні екіпажі

Зараз у найгарячішій точці Донбасу – Авдіївці – працюють чотири екіпажі медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова.

Лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко, з яким президент ПДМШ Геннадій Друзенко майже рік тому підписав Меморандум про стратегічне партнерство, подякував всім лікарям, які рятують життя наших захисників на передовій:

"Особливі теплі слова тим медикам, які на чолі з Олександром Гагаєвим уже поверталися з ротації в зоні АТО до Києва, але до столиці так і не дісталися, - дізнавшись про загострення в Авдіївці, повернулися на допомогу своїм побратимам! Я з гордістю при зустрічі потисну руку кожному з них! Щиро вдячний вам за відвагу та самопожертву!".

"Зараз на місці працює 4 лікарі невідкладної допомоги та 8 фельдшерів. Це – 4 екіпажі. У результаті обстрілів авдіївка зараз без електроенергії, зв’язок із ними поганий, - бережуть телефони, бо зарядити апарат то проблемно. Тому всю інформацію отримуємо напряму від нашого віце-президента зі взаємодії зі Збройними Силами України та іншими збройними формуваннями в зоні проведення АТО Олександра Гагаєва", - розповів Геннадій Друзенко.

Олександр Гагаєв телефоном повідомив, що сьогодні нардеп Оксана Корчинська допомогла організувати транспорт, тож разом із місцевими лікарями ПДМШ евакуйовали пацієнтів Авдіївської центральної районної лікарні, куди кілька разів влучали снаряди.

Нагадаємо, що з 29 січня Авдіївка у вогні: вранці проросійські бойовики розпочали штурмові дії в районі промзони. 30 січня вони пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання. Українська сторона зазнала втрат: протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять поранено, один травмований. У понеділок ще двоє бійців ЗСУ загинули і п'ятеро поранено.