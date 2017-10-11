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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Наливайченко: для повернення Криму потрібна політична воля

Наливайченко переконаний, що повернення українських територій неможливо здійснити без дієвої інформаційної політики країни
Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, що анексований Крим повернути реально, аби лише була політична воля, якої нинішня влада немає.
Наливайченко: для повернення Криму потрібна політична воля Валентин Наливайченко

Про це він заявив в ефірі кримськотатарського каналу ATR і запропонував чіткий механізм, як це треба робити.

"Перш за все, потрібен національний закон – стратегія повернення - із законодавчо закріпленим статусом кримських татар як корінного народу України - Криму. Де закон? Його вже кілька місяців депутати відкладають і не беруть до розгляду", - наголосив Наливайченко.

Наливайченко переконаний, що повернення українських територій неможливо здійснити без дієвої інформаційної політики країни: "Другим пунктом повернення Криму має бути постійне інформаційне забезпечення реінтеграції. Присутність в ефірі таких каналів, як АТР та інших українських ЗМІ, які здійснюють мовлення на територію Криму".

Третім пунктом "плану повернення" Наливайченко назвав "жорстке засудження колаборантів, відповідальних за здійснення анексії".

Нагадаємо,  3 березня 2014 року СБУ порушила кримінальне провадження стосовно голови Верховної Ради АР Крим В. Константинова та "самопроголошеного" голови Ради міністрів АР Крим С. Аксьонова за ч. 1 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Судом винесено постанову про їхнє затримання та оголошено у розшук. А вже 6 березня було розпочато досудове розслідування за фактом вчинення депутатами Верховної ради АР Крим дій передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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10 11 2017 14:17
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