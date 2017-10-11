Наливайченко: для повернення Криму потрібна політична воля
Про це він заявив в ефірі кримськотатарського каналу ATR і запропонував чіткий механізм, як це треба робити.
"Перш за все, потрібен національний закон – стратегія повернення - із законодавчо закріпленим статусом кримських татар як корінного народу України - Криму. Де закон? Його вже кілька місяців депутати відкладають і не беруть до розгляду", - наголосив Наливайченко.
Наливайченко переконаний, що повернення українських територій неможливо здійснити без дієвої інформаційної політики країни: "Другим пунктом повернення Криму має бути постійне інформаційне забезпечення реінтеграції. Присутність в ефірі таких каналів, як АТР та інших українських ЗМІ, які здійснюють мовлення на територію Криму".
Третім пунктом "плану повернення" Наливайченко назвав "жорстке засудження колаборантів, відповідальних за здійснення анексії".
Нагадаємо, 3 березня 2014 року СБУ порушила кримінальне провадження стосовно голови Верховної Ради АР Крим В. Константинова та "самопроголошеного" голови Ради міністрів АР Крим С. Аксьонова за ч. 1 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Судом винесено постанову про їхнє затримання та оголошено у розшук. А вже 6 березня було розпочато досудове розслідування за фактом вчинення депутатами Верховної ради АР Крим дій передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
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