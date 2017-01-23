Наливайченко: підпорядкувавши "Укрзалізницю", Гройсман вчинив по-совковому

Так прокоментував нещодавнє рішення уряду щодо стратегічного транспортного підприємства лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"Що повинно було зробити уряд перед цим? Кабмін повинен був голосом Гройсмана на будь-яку корумповану пропозицію відповісти: скажіть громадянам, оприлюдніть на сайті Кабміну фінансовий звіт, аудит "Укрзалізниці", відзвітуйте про кожну копійку. Такий аудит проведено? Ні!", - наголосив В. Наливайченко.

За його словами, ініціатива перепідпорядкування "Укрзалізниці" Міністерству економічного розвитку виходила від президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це політик заявив в ефірі NewsOne. Він підкреслив, що саме ці особи керують урядом і приймають ключові рішення.

"Хто у нас зараз керує урядом? Це Гройсман і Порошенко. Президент Порошенко і Гройсман - прем'єр-міністр. Це одна група і фактично одна людина", - сказав Наливайченко, відповідаючи на питання чи є перепідпорядкування підприємства ініціативою глави Кабміну.

Політик також сказав, що подібна процедура суперечить європейській практиці, де координація залізничними коліями здійснюється через транспортне відомство.

"Я вважаю, що потрібно діяти по-європейськи. Транспорт - це транспорт. Це і в США, і в Європейському Союзі, і в Великобританії. Це і називається європейський стиль управління. А комуністичний, радянський, совковий стиль, - це коли ЦК ВКП (б) вирішило і забрало у народу той чи інший актив", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав дивним рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана передати "Укрзалізницю" в підпорядкування Міністерству економічного розвитку.

Після прийняття рішення Кабміну про передачу "Укрзалізниці", міністр інфраструктури заявив, що "те, що відбувається зараз - це не перехід УЗ від контролю однієї партії до іншої. Це питання реформи - бути їй чи ні", - наголосив Омелян.

Він додав, що в "Укрзалізниці", "Укрпошти", АМПУ не має іншого варіанту, аніж корпоратизація.