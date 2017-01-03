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Наливайченко: Порошенко провалив шанс використати Радбез ООН для представлення української позиції

За словами Наливайченка, під час головування у РБ ООН, Україна, як засновниця ООН, мала на весь світ кричати про свою біду, про свій біль, про свої вимоги
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає, що Президент України мав використати найвищу трибуну світу для представлення, української позиції, українського плану, українських вимог, але не зробив цього.
Наливайченко: Порошенко провалив шанс використати Радбез ООН для представлення української позиції Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

Завершилося місячне головування України в Раді Безпеки ООН. Від сьогодні в РБ ООН головує Велика Британія.

Українське керівництво мало місяць для того, щоб за три роки з часу окупації Росією Криму та початку агресії на сході нашої держави, прибути в лютому до Нью-Йорка і виступити чітко та твердо з власною позицією, візією і планом щодо повернення окупованого Криму і наших східних теренів, а також з вимогою щодо посилення режиму санкцій та ізоляції стосовно країни-агресора.

Наливайченко навів приклад президента Сербії Томіслава Ніколіча, який презентував 27 лютого ц. р. Раді Безпеки ООН сербську позицію, сербський план і вимоги стосовно Косово.

"Як засновниця ООН, як непостійний член і головуюча в РБ ООН, як жертва агресії, Україна мала зайняти у лютому проактивну позицію і продемонструвати найвищу присутність: попри те, що проекти наших заяв і резолюцій блокуються Росією, але ми маємо на весь світ кричати про свою біду, про свій біль, про свої вимоги. І це мав зробити глава держави", - підкреслив лідер руху "Справедливість".

Він шкодує, що українського президента не було у Нью-Йорку в лютому, як не було його на антикорупційному форумі у Лондоні. 

"Я твердо переконаний, що світ має вшановувати в ООН українців, які віддали життя за власну країну, а не Чуркіна", - написав політик у своєму Facebook.

Нагадаємо, Україну обрано до Радбезу ООН на два роки - до кінця 2017-го. Така нагода за останні 70 років випадала лише тричі. 

Під час головування України у РБ ООН відбулося 13 засідань. За останній місяць було організовано лише два заходи у форматі відкритих дебатів, де згадувалася Україна - 13 лютого вони були присвячені захисту об'єктів інфраструктури від терористичних атак, 21-го - конфліктам у Європі.

Згідно офіційних повідомлень із сайту ООН за лютий у РБ ООН здебільшого обговорювали ситуацію у Сомалі, Близькому Сході, ПАР, Судані, Йемені, Косово.

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