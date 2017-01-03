Наливайченко: Порошенко провалив шанс використати Радбез ООН для представлення української позиції
Завершилося місячне головування України в Раді Безпеки ООН. Від сьогодні в РБ ООН головує Велика Британія.
Українське керівництво мало місяць для того, щоб за три роки з часу окупації Росією Криму та початку агресії на сході нашої держави, прибути в лютому до Нью-Йорка і виступити чітко та твердо з власною позицією, візією і планом щодо повернення окупованого Криму і наших східних теренів, а також з вимогою щодо посилення режиму санкцій та ізоляції стосовно країни-агресора.
Наливайченко навів приклад президента Сербії Томіслава Ніколіча, який презентував 27 лютого ц. р. Раді Безпеки ООН сербську позицію, сербський план і вимоги стосовно Косово.
"Як засновниця ООН, як непостійний член і головуюча в РБ ООН, як жертва агресії, Україна мала зайняти у лютому проактивну позицію і продемонструвати найвищу присутність: попри те, що проекти наших заяв і резолюцій блокуються Росією, але ми маємо на весь світ кричати про свою біду, про свій біль, про свої вимоги. І це мав зробити глава держави", - підкреслив лідер руху "Справедливість".
Він шкодує, що українського президента не було у Нью-Йорку в лютому, як не було його на антикорупційному форумі у Лондоні.
"Я твердо переконаний, що світ має вшановувати в ООН українців, які віддали життя за власну країну, а не Чуркіна", - написав політик у своєму Facebook.
Нагадаємо, Україну обрано до Радбезу ООН на два роки - до кінця 2017-го. Така нагода за останні 70 років випадала лише тричі.
Під час головування України у РБ ООН відбулося 13 засідань. За останній місяць було організовано лише два заходи у форматі відкритих дебатів, де згадувалася Україна - 13 лютого вони були присвячені захисту об'єктів інфраструктури від терористичних атак, 21-го - конфліктам у Європі.
Згідно офіційних повідомлень із сайту ООН за лютий у РБ ООН здебільшого обговорювали ситуацію у Сомалі, Близькому Сході, ПАР, Судані, Йемені, Косово.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану