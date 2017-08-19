Наливайченко розкрив деталі візиту глави Пентагону в Україну і пояснив приїзд Путіна до Криму

Путін їде до Криму демонстративно, напередодні візиту керівника Пентагону до Києва. Так вважає лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"Навіщо Путін їде до Криму саме зараз? Аби продемонструвати чий Крим і похизуватися напередодні візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса в Україну", - заявив Наливайченко в ефірі 112.ua.

"Глава Пентагону на доручення президента США привезе чітку позицію усієї міжнародної коаліції про те, що Крим - це Україна і Росія має з Криму піти",- зазначив він.

Лідер руху "Справедливічть" підкреслив, що саме під час візиту міністра оборони США в України є непогані шанси остаточно вирішити питання постачання високоточної зброї на передову.

Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс в четвер, 24 серпня, відвідає Київ, де має намір зустрітися з Президентом України Петром Порошенко і міністром оборони України Степаном Полтораком.