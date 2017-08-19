Наливайченко розкрив деталі візиту глави Пентагону в Україну і пояснив приїзд Путіна до Криму
"Навіщо Путін їде до Криму саме зараз? Аби продемонструвати чий Крим і похизуватися напередодні візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса в Україну", - заявив Наливайченко в ефірі 112.ua.
"Глава Пентагону на доручення президента США привезе чітку позицію усієї міжнародної коаліції про те, що Крим - це Україна і Росія має з Криму піти",- зазначив він.
Лідер руху "Справедливічть" підкреслив, що саме під час візиту міністра оборони США в України є непогані шанси остаточно вирішити питання постачання високоточної зброї на передову.
Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс в четвер, 24 серпня, відвідає Київ, де має намір зустрітися з Президентом України Петром Порошенко і міністром оборони України Степаном Полтораком.
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