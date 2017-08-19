Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Наливайченко розкрив деталі візиту глави Пентагону в Україну і пояснив приїзд Путіна до Криму

За словами Наливайченка, Меттіс їде підтримати територіальну цілісність України
Путін їде до Криму демонстративно, напередодні візиту керівника Пентагону до Києва. Так вважає лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Наливайченко розкрив деталі візиту глави Пентагону в Україну і пояснив приїзд Путіна до Криму Фото: прес-служба

"Навіщо Путін їде до Криму саме зараз? Аби продемонструвати чий Крим і похизуватися напередодні візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса в Україну", - заявив Наливайченко в ефірі 112.ua.

"Глава Пентагону на доручення президента США привезе чітку позицію усієї міжнародної коаліції про те, що Крим - це Україна і Росія має з Криму піти",- зазначив він.

Лідер руху "Справедливічть" підкреслив, що саме під час візиту міністра оборони США в України є непогані шанси остаточно вирішити питання постачання високоточної зброї на передову.

Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс в четвер, 24 серпня, відвідає Київ, де має намір зустрітися з Президентом України Петром Порошенко і міністром оборони України Степаном Полтораком.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2017 11:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.