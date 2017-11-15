Наливайченко розповів, що заважає США надати Україні летальну зброю
"Мав розмову з високим представником США Куртом Волкером. З такими професіоналами , як Волкер, посол Фрід, держсекретар Рекс Тіллерсен, - можна і треба вирішувати питання надання летальної зброї. Але є величезна засторога з боку конгресменів США, що корупція в українській владі, невміння і нездатність керувати збройними силами так, щоб не розкрадалось ані пальне, ані зброя в ЗСУ, є величезною перешкодою для ефективної підтримки України з боку США", - підкреслив він.
"Поки, на жаль, ще немає позитивної відповіді, але дайте мені попрацювати ще два-три дні, щоб вийти на розуміння, що заважає, аби така допомога була надана. Щоб нашим хлопцям на фронті було чим захищати нашу власну територію",- наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що у США Палата представників прийняла бюджет військового відомства на 2018 рік, який передбачає допомогу Україні.
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