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Наливайченко розповів, що заважає США надати Україні летальну зброю

Наливайченко зазначив, що питання надання летальної зброї поки не знайшло остаточної підтримки в Конгресі, але політик сподівається на позитивне вирішення цього чутливого і важливого питання для українських воїнів
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко прокоментував візит до Києва високого представника Уесса Мітчелла, а також розповів про свої зустрічі у Вашингтоні і що насправді заважає Сполученим Штатам надати летальну зброю Україні.
Наливайченко розповів, що заважає США надати Україні летальну зброю Фото: прес-служба

"Мав розмову з високим представником США Куртом Волкером. З такими професіоналами , як Волкер, посол Фрід, держсекретар Рекс Тіллерсен, - можна і треба вирішувати питання надання летальної зброї. Але є величезна засторога з боку конгресменів США, що корупція в українській владі, невміння і нездатність керувати збройними силами так, щоб не розкрадалось ані пальне, ані зброя в ЗСУ, є величезною перешкодою для ефективної підтримки України з боку США", - підкреслив він.

"Поки, на жаль, ще немає позитивної відповіді, але дайте мені попрацювати ще два-три дні, щоб вийти на розуміння, що заважає, аби така допомога була надана. Щоб нашим хлопцям на фронті було чим захищати нашу власну територію",- наголосив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що у США Палата представників прийняла бюджет військового відомства на 2018 рік, який передбачає допомогу Україні.

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15 11 2017 21:48
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