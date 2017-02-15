Наливайченко: Торгівлі з агресором і окупантом бути не може
Екс-голова СБУ підкреслив, що торгівлі з агресором і окупантом бути не може, а те, що відбувається зараз - це зрада кожного українського добровольця, волонтера, героя.
"Справедливість" заявляє: торгівля на війні, організована президентом Порошенком, за злочинної співучасті громадян України, які займалися і займаються фінансами, енергетикою - Демчишина, Вовка, Насірова", - написав Наливайченко у своєму Facebook.
Наливайченко закликав зупинити торгівлю з агресором і притягнути до відповідальності усіх названих осіб. "Принцип справедливості у цьому питанні – понад усе!", - підкреслив він.
Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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