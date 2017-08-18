Наливайченко: Україна має долучити іноземних спеціалістів для розслідування щодо поставок двигунів в КНДР
"Українській владі потрібно було не гаяти час на піар-кампанії та всілякі політичні розбірки, а рішуче зробити перше – слідство, друге – залучити міжнародних фахівців, насамперед з Організації Об’єднаних Націй. Там є профільні підрозділи по контролю за нерозповсюдженням в тому числі подвійних технологій, куди входять, до речі, й двигуни. І третє: дати максимальний доступ, зокрема американським спецслужбам, ФБР наприклад, до всієї інформації, яка є у розпорядженні української контррозвідки", - заявив Наливайченко на ток-шоу "Бацман-Live" на телеканалі NewsOne.
"Якщо у нас жодних проблем немає і ми з Північною Кореєю не торгували – відкрити це слідчій групі. Довести фактами, номерами двигунів, і не тільки військових, а й повторююсь – не військових двигунів, які використовуються наприклад для так званих кліматичних ракет і інших, які не продавалися. А якщо навіть і потрапили – то проводити далі слідство: шукати, хто продав через будь-яку третю країну, або через будь-який офшор", - підкреслив він.
На переконання Наливайченка американські слідчі, ФБР та інші фахівці будуть зараз прискіпливо ставитися до виїзду українських фахівців, вчених на роботу за кордон.
"Йдеться не лише про КБ "Південне", а й про усіх фахівців, які через Китай, Казахстан їдуть на роботу до Північної Кореї", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.
В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.
Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.
Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.
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