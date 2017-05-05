Наливайченко: Влада має надати Інтерполу докази кримінальних злочинів Януковича
"Це серйозний провал української влади, слідства. Зокрема прокуратури, СБУ та МВС", - наголосив в ефірі телеканалу NewsOne лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
За словами екс-голови СБУ, Інтерпол у своїх діях завжди спирається на докази і судові рішення. Тому українська влада має надати докази кримінальних злочинів Януковича та його поплічників.
"Мова Інтерполу – це мова доказів і судових рішень. Спеціалісти з МВС, національного бюро Інтерполу в Україні разом з представниками Генпрокуратури повинні їхати до Ліону і надавати докази кримінальних злочинів не лише Януковича, а й усіх його поплічників. Злочинів – багато. І співучасників достатньо", - підкреслив Наливайченко.
Також він заявив, що в Україні необхідно провести хоча б одне судове засідання із судовим вироком.
Наливайченко наголосив на необхідності створення спеціалізованого суду, для розгляду таких справ.
На його переконання, в Україні потрібен Трибунал над злочинами проти учасників Революції Гідності.
Для створення такого Трибуналу необхідно внести законодавчі зміни, ухвалити їх та створити у Верховному Суді України спеціальну палату, яка б і займалася розглядом злочинів, скоєних високопосадовцями.
Нагадаємо, що Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшукуколишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.
Окрім того, Інтерпол зняв з розшуку декількох чиновників часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєва, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.
Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що рішення Інтерполу про зняття з розшуку колишнього президента Віктора Януковича не вплине на судовий процес у справі про держзраду.
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