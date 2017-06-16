Наливайченко вимагає вдосконалення процедури перетину західного кордону України
"Це дуже добре, що Європейський Союз відкрив двері для українців, скасувавши візи, але недостатня кількість переходів з країнами ЄС, передусім Польщею, Угорщиною та Румунією, відсутність якісних і широких доріг та слабкий менеджмент на самих переходах перетворюють процес в'їзду українців до країн ЄС на неабияке випробування", - зауважив політик.
На його переконання, країна має порвати з радянською традицією приниження власних громадян на кордоні. Наші прикордонники і митники мають працювати для людей, а не навпаки.
"Людей не треба виганяти з автівок і автобусів для перевірки: віддав у віконце паспорт - одержав штамп - їдеш далі. Є потреба - авто ставиться набік і проводиться перевірка. Українці не повинні чекати годинами в довжелезних колонах на десятки чи навіть сотні машин", - наголосив Наливайченко.
На переконання лідера руху "Справедливість", українська влада у питаннях покращення ситуації на західних кордонах нашої держави має діяти синхронно із європейськими партнерами. А саме: створити комфортні умови для українців і розвантажити кордон.
"Треба відкрити більше десяти додаткових переходів. Західні європейці до цього готові. Справа - за українською владою", - заявив політик.
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