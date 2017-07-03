Наливайченко вимагає від Комісії з питань громадянства реагувати на паспорти Насірова
"Комісія при президентові має ухвалити рішення про припинення українського громадянства Насірову. А потім – геть з посади, за подвійне, чи навіть потрійне громадянство", - заявив в ефірі "Радіо-Ера" лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
"Закликаю НАБУ не зупинятися і розслідувати справу далі. Не забути про той період, коли Насіров, як депутат БПП, очолював Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики", - підкреслив лідер руху "Справедливість".
Також за словами політика, США та ЄС зазначають, що досягнення успіху в боротьбі з корупцією критично важливе для України як у контексті виконання вимог Майдану, так і заради залучення прямих іноземних інвестицій, необхідних для розвитку української економіки.
"Події останніх днів ще раз демонструють необхідність створення спеціалізованих антикорупційних судів. На цьому наголошують і США, і ЄС, вважаючи корупцію головним викликом для України", - зазначив В. Наливайченко.
Нагадаємо, що під час засідання суду прокурор Антикорупційної прокуратури заявив, що Роман Насіров, якого підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великобританії.
Згодом, народний депутат БПП Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великобританії.
Водночас під час судового засідання Насіров заявив про своє громадянство таке: "Я не є громадянином Угорщини, не є громадянином Британії, я є громадянином України".
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