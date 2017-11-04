Наливайченко: вирішення сьогодні кримськотатарського питання - ключ до повернення Криму в Україну
"Ці важливі органи, як і інші інститути, мають формувати стратегії Криму і щодо Криму, готувати професійні кадри, напрацьовувати законодавчу базу. І це правильно, що після анексії була створена кримська прокуратура, правильно, що ми створили одразу після 28 лютого 2014 р. кримське управління СБУ", - він написав у блозі у виданні "Реаліст".
Повернення Криму, на думку Наливайченка, має статися разом із визнанням і виправленням Україною помилок щодо півострова вже в часи нашої новітньої незалежної історії.
"Повністю згоден з відомим дослідником та знавцем кримськотатарської проблематики доктором Наталею Беліцер, яка вважає, що виправлення колишніх помилок, чи навіть провин є «справою честі і гідності як Української держави, так і всього суспільства. Успішне здійснення такого курсу означатиме не тільки відновлення історичної справедливості стосовно коимських татар. Це буде внеском у становлення сучасної, демократичної, інклюзивної української політичної нації за взірцем успішних країн Європи, а також основою стратегії деокупації і реінтеграції Криму".
Наливайченко зауважив, що Україна має готувати кримськотатарських фахівців у сфері управління, правоохоронній, безпековій та зовнішньополітичній сферах.
"Повернутися додому у Крим маємо разом і як справжні добрі господарі на своїй землі", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що за даними ООН, російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу адвокатів, які захищають права людини.
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