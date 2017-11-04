Наливайченко виступає за визнання кримських татар корінним народом України і пропонує низку заходів
йдеться у його статті, надрукованій у виданні Реаліст.
"Необхідно надати кримським татарам (а разом з ними караїмам і кримчакам) статусу корінного народу України, що й передбачено проектом Закону 6315 "Про статус кримськотатарського народу в Україні", 7 квітня ц.р. внесеного до Верховної Ради України", - йдеться у статті Наливайченка, надрукованій у виданні Реаліст.
Київ, на його переконання, має стати осередком кримськотатарської еліти, тут мають готувати кадри і фахівців для політичного, економічного і гуманітарного життя Криму для і після повернення в Україну: "Я вірю в це повернення, а також у те, що воно відбудеться одночасно з відновленням історичної справедливості щодо корінних народів України — кримських татар, караїмів та кримчаків".
Нагадаємо, що лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає, що вирішення кримськотатарського питання - ключ до повернення Криму в Україну.
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