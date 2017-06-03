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Наливайченко: Захід відстежує події навколо суду Насірова і вимагає створити антикорупційні суди

В. Наливайченко нагадав про необхідність створення незалежного антикорупційного суду
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, що західні партнери України уважно відстежують розвиток подій навколо процесу над Р.Насіровим та усіляко вітають вимоги українського громадянського суспільства щодо чесного розслідування
Наливайченко: Захід відстежує події навколо суду Насірова і вимагає створити антикорупційні суди Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

"Активісти "Справедливості" разом з побратимами з інших громадських рухів і політичних сил уже другу добу вимагають під Солом'янським судом гідного і справедливого покарання відстороненого голови ДФС", - повідомив Наливайченко.

"Створення такого суду - є нагальною вимогою часу. Парламентська коаліція мала уже давно його створити", - написав лідер руху "Справедливість" у своєму Facebook.

Таку ж думку висловили дипломати посольства США у своєму Twitter.

 

 

Нагадаємо, що за даними НАБУ та САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн. Прокурори САП просять суд про утримання Насірова під вартою або заставу у сумі 2 млрд грн.

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06 03 2017 14:30
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