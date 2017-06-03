Наливайченко: Захід відстежує події навколо суду Насірова і вимагає створити антикорупційні суди
"Активісти "Справедливості" разом з побратимами з інших громадських рухів і політичних сил уже другу добу вимагають під Солом'янським судом гідного і справедливого покарання відстороненого голови ДФС", - повідомив Наливайченко.
"Створення такого суду - є нагальною вимогою часу. Парламентська коаліція мала уже давно його створити", - написав лідер руху "Справедливість" у своєму Facebook.
Таку ж думку висловили дипломати посольства США у своєму Twitter.
Действия украинского гражданского общества, которое призывает к эффективному и прозрачному судебному процессу, вдохновляют.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.
Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной. @nab_ukr— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.
Нагадаємо, що за даними НАБУ та САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн. Прокурори САП просять суд про утримання Насірова під вартою або заставу у сумі 2 млрд грн.
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