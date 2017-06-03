Наливайченко: Захід відстежує події навколо суду Насірова і вимагає створити антикорупційні суди

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, що західні партнери України уважно відстежують розвиток подій навколо процесу над Р.Насіровим та усіляко вітають вимоги українського громадянського суспільства щодо чесного розслідування

"Активісти "Справедливості" разом з побратимами з інших громадських рухів і політичних сил уже другу добу вимагають під Солом'янським судом гідного і справедливого покарання відстороненого голови ДФС", - повідомив Наливайченко.

"Створення такого суду - є нагальною вимогою часу. Парламентська коаліція мала уже давно його створити", - написав лідер руху "Справедливість" у своєму Facebook.

Таку ж думку висловили дипломати посольства США у своєму Twitter.

Действия украинского гражданского общества, которое призывает к эффективному и прозрачному судебному процессу, вдохновляют. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.

Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной. @nab_ukr — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.

Нагадаємо, що за даними НАБУ та САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн. Прокурори САП просять суд про утримання Насірова під вартою або заставу у сумі 2 млрд грн.