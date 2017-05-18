Наливайченко закликав надати паспорти українцям за кордоном
"Українській владі треба наважитися і надати паспорти всім українцям, які проживають закордоном. А не піаритися на позбавленні громадянства", - заявив він в ефірі ток-шоу "Інша Україна" на телеканалі ZIK.
"Зараз безвізовий режим. Так дайте людям можливість вільно пересуватися. Візовий режим - це заслуга саме закордонних українців. Якщо б вони "лякали європейців", то і Україна ніколи б не отримала безвіз", - зазначив він.
Наливайченко пояснив трудову міграцію з України несправедливістю і наслідком грабунку країни:
"Соціальна несправедливість і корупція розграбували і знищили державу, а наслідком стала трудова міграція. Це наслідки грабунку України", - підкреслив він і зауважив, що в країні досі немає відповідної структури, яка б опікувалася проблемами українців за кордоном.
Нагадаємо, що 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.
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