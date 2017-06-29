Наливайченко закликав парламент ухвалити законопроект 6202 про соцзахист добровольців
Ухвалити законопроект 6202 та надати статус учасника бойових дій медикам-волонтерам та добровольцям, які не увійшли до підрозділів ЗСУ, відповідно, забезпечити їх соціальним захистом, вимагає від парламенту лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з медиками-волонтерами ПДМШ ім. Пирогова в ІА "УНІАН".
Ці люди йшли воювати часто-густо практично без зброї, здобували її подекуди просто у боях із ворогом, наголосив політик. Тепер влада має забезпечити їх та їхні родини усім необхідним. 209 громадських, волонтерських та АТОшних організацій за ініціативи Руху "Справедливість" вже підписали звернення до народних депутатів підтримати цей законопроект.
Мета законопроекту 6202 - привести українське законодавство у відповідність до конституційних вимог щодо рівності всіх людей у їхніх правах, усунути дискримінацію через надання всім, хто безпосередньо брав участь в АТО, мати статус УБД та користуватись відповідними соціальними пільгами. Необхідність його прийняття зумовлена, в першу чергу, нагальною потребою підтримати медиків-волонтерів та добровольців, які першими стали на захист країни в 2014 році, зауважив Валентин Наливайченко.
"Ми вимагаємо всього-навсього змінити один абзац, але при цьому зробивши велику справу справедливості по відношенню до добровольців та медиків-волонтерів! Вони це заслужили своєю кров’ю і потом", – наголосив Валентин Наливайченко.
Нагадаємо, що згідно з чинною редакцією Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", добровольці, які мають статус учасника бойових дій, на відміну від військових, не мають права на безоплатне навчання для дітей, а також на отримання соціальної стипендії.
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