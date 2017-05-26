ПОЛІТИКА НОВИНИТиснути на режим Путіна задля звільнення українських заручників і політв'язнів закликав російську опозицію лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наливайченко закликав російську опозицію тиснути на режим Путіна для звільнення українських заручників
Виступаючи у Вільнюсі (Литва) на III міжнародному Форумі з сучасних проблем Росії, він звернувся до російської опозиції, зокрема до присутнього на форумі Гаррі Каспарова, та громадянського суспільства Росії із закликом про підтримку українських політв'язнів
Фото: прес-служба
"Олег Сенцов та Олександр Кольченко, Микола Карп'юк і Станіслав Клих, Ахтем Чийгоз та Роман Сущенко, Ільмі Умеров і багато інших українських бранців незаконно утримуються в російських тюрмах. Підтримайте нас, зробіть це питання одним із пріоритетів вашого політичного порядку денного", - наголосив політик під час свого виступу.
Нагадаємо у литовській столиці з 25 по 26 травня проходить опозиційний III Форум вільної Росії, на якому обговорюються сценарії виходу Росії із системної кризи.
На Форум приїхали представники 32 регіонів Росії, а також політики, які перебувають в еміграції.
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26 05 2017 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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