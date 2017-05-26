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Наливайченко закликав російську опозицію тиснути на режим Путіна для звільнення українських заручників

Виступаючи у Вільнюсі (Литва) на III міжнародному Форумі з сучасних проблем Росії, він звернувся до російської опозиції, зокрема до присутнього на форумі Гаррі Каспарова, та громадянського суспільства Росії із закликом про підтримку українських політв'язнів
Тиснути на режим Путіна задля звільнення українських заручників і політв'язнів закликав російську опозицію лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Наливайченко закликав російську опозицію тиснути на режим Путіна для звільнення українських заручників Фото: прес-служба

"Олег Сенцов та Олександр Кольченко, Микола Карп'юк і Станіслав Клих, Ахтем Чийгоз та Роман Сущенко, Ільмі Умеров і багато інших українських бранців незаконно утримуються в російських тюрмах. Підтримайте нас, зробіть це питання одним із пріоритетів вашого політичного порядку денного", - наголосив політик під час свого виступу.

Нагадаємо у литовській столиці з 25 по 26 травня проходить опозиційний III Форум вільної Росії, на якому обговорюються сценарії виходу Росії із системної кризи.

На Форум приїхали представники 32 регіонів Росії, а також політики, які перебувають в еміграції.

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