На його переконання, влада використовує прикордонників і через спецзв'язок надає незаконні вказівки: встановити колючий дріт, залякати громадян, перешкоджати роботі журналістів

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко застеріг прикордонників щодо кримінальної відповідальності за незаконні дії.

"Що ми бачимо зараз: з’явився колючий дріт, з’явилася спецтехніка. Не проти криміналу на вулицях, не на східному кордоні проти агресора, а на західному кордоні! І все це лише через одного громадянина України, який перетинає кордон і має намір відстоювати свої права. Це, як мінімум, нонсенс!", - наголосив Наливайченко в ефірі каналу Newsone.

Наливайченко підкреслив, що категорично не сприймає повернення каральної системи проти власних громадян.

"Саме так робив режим Януковича - проти кожного з нас вони використовували "Беркут" і СБУ часів Якименка. Всі незаконні вказівки, які надходять зараз, буде згодом встановлено слідством. Так само, як після Революції Гідності ми оперативно задокументували та надали у ГПУ докази. Саме вони і лягли в основу судового переслідування Януковича через державну зраду", - зауважив політик.

Нагадаємо, що через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".