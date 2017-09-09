Наливайченко застеріг прикордонників щодо кримінальної відповідальності за незаконні дії
"Що ми бачимо зараз: з’явився колючий дріт, з’явилася спецтехніка. Не проти криміналу на вулицях, не на східному кордоні проти агресора, а на західному кордоні! І все це лише через одного громадянина України, який перетинає кордон і має намір відстоювати свої права. Це, як мінімум, нонсенс!", - наголосив Наливайченко в ефірі каналу Newsone.
Наливайченко підкреслив, що категорично не сприймає повернення каральної системи проти власних громадян.
"Саме так робив режим Януковича - проти кожного з нас вони використовували "Беркут" і СБУ часів Якименка. Всі незаконні вказівки, які надходять зараз, буде згодом встановлено слідством. Так само, як після Революції Гідності ми оперативно задокументували та надали у ГПУ докази. Саме вони і лягли в основу судового переслідування Януковича через державну зраду", - зауважив політик.
Нагадаємо, що через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".
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