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Наливайченко застеріг прикордонників щодо кримінальної відповідальності за незаконні дії

На його переконання, влада використовує прикордонників і через спецзв'язок надає незаконні вказівки: встановити колючий дріт, залякати громадян, перешкоджати роботі журналістів
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко застеріг прикордонників щодо кримінальної відповідальності за незаконні дії.
Наливайченко застеріг прикордонників щодо кримінальної відповідальності за незаконні дії

"Що ми бачимо зараз: з’явився колючий дріт, з’явилася спецтехніка. Не проти криміналу на вулицях, не на східному кордоні проти агресора, а на західному кордоні! І все це лише через одного громадянина України, який перетинає кордон і має намір відстоювати свої права. Це, як мінімум, нонсенс!", - наголосив Наливайченко в ефірі каналу Newsone.

Наливайченко підкреслив, що категорично не сприймає повернення каральної системи проти власних громадян.

"Саме так робив режим Януковича - проти кожного з нас вони використовували "Беркут" і СБУ часів Якименка. Всі незаконні вказівки, які надходять зараз, буде згодом встановлено слідством. Так само, як після Революції Гідності ми оперативно задокументували та надали у ГПУ докази. Саме вони і лягли в основу судового переслідування Януковича через державну зраду", - зауважив політик.

Нагадаємо, що через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

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