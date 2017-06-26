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Наливайченко застерігає владу від тиску і репресій проти добровольців

"Дискредитація і переслідування українських добровольців з боку влади є неприпустимими"
Лідер громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, перебуваючи у Дніпрі застеріг владу від тиску і репресій проти добровольців.
Наливайченко застерігає владу від тиску і репресій проти добровольців Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

Наливайченко висловив обурення почастілими, особливо останнім часом, фактами ганебного ставлення влади до своїх героїв.

"Влада до цього часу не вирішила ані питань соціального та правового захисту воїнів, як і намагається чинити на них тиск з метою дискредитації", - наголосив він.

В. Наливайченко також нагадав, що з перших днів свого призначення парламентом у лютому 2014 року на посаду голови СБУ, започаткував практику запрошення до роботи в спецслужбі активістів-майданівців, патріотів, які без вагань стали на захист держави - "в той час ми ніколи не вдавалися до практики переслідувань добровольців. Навпаки -залучили їх до спільної праці і боротьби. Добробати це пам'ятають".

"Сьогодні громадсько-політичний рух "Справедливість" надає правову допомогу добровольцям по всій Україні", - додав він.

Нещодавно, бійці добровольчих батальйонів прорвалися в зал засідань Київської міської ради після того, як на сесії міськради не було поставлено на голосування в цілому після прийняття за основу рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.

Нагадаємо, що близько 40 тисяч представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.

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