Наливайченко застерігає владу від тиску і репресій проти добровольців

"Дискредитація і переслідування українських добровольців з боку влади є неприпустимими"

Лідер громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, перебуваючи у Дніпрі застеріг владу від тиску і репресій проти добровольців.

Наливайченко висловив обурення почастілими, особливо останнім часом, фактами ганебного ставлення влади до своїх героїв.

"Влада до цього часу не вирішила ані питань соціального та правового захисту воїнів, як і намагається чинити на них тиск з метою дискредитації", - наголосив він.

В. Наливайченко також нагадав, що з перших днів свого призначення парламентом у лютому 2014 року на посаду голови СБУ, започаткував практику запрошення до роботи в спецслужбі активістів-майданівців, патріотів, які без вагань стали на захист держави - "в той час ми ніколи не вдавалися до практики переслідувань добровольців. Навпаки -залучили їх до спільної праці і боротьби. Добробати це пам'ятають".

"Сьогодні громадсько-політичний рух "Справедливість" надає правову допомогу добровольцям по всій Україні", - додав він.

Нещодавно, бійці добровольчих батальйонів прорвалися в зал засідань Київської міської ради після того, як на сесії міськради не було поставлено на голосування в цілому після прийняття за основу рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.

Нагадаємо, що близько 40 тисяч представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.