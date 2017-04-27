Наливайченко: землю продавати категорично не можна, через корупцію у владі

За словами Наливайченка ганебна ситуація також склалася з розрахунками з селянами за використання їхніх паїв

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає неприпустим продаж землі через корупцію у владі і непрозорість цього ринку.

"Категорично проти продажу землі. Спочатку треба зламати хребет корупції і створити прозорий ринок продажу землі. Важливо знати, кому належать усі угіддя зараз. Вже гугл знає, а українські кадастри - ні", - наголосив Наливайченко на прес-конференції у Черкасах.

"Селяни здають землю за копійки. Люди на зустрічах скаржаться, що за паї з ними розраховуються гноєм. І наш Рух має сили і рішучість змінити цю ганебну практику", - підкреслив голова Руху "Справедливість".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.