Наливайченко: ЗСУ мають бути оснащеними дронами для військових завдань, це врятує життя наших воїнів

"Не волонтери, а влада має забезпечувати українські Збройні Сили дронами для військових завдань. І закуповувати їх не в далеких країнах, а тут – в Україні, посилюючи та розвиваючи нашу оборонну промисловість"

За словами В. Наливайченка, в умовах, коли Росія і бойовики продовжують щодня обстрілювати українські позиції на сході, Україна має зробити все для того, аби врятувати життя кожного воїна. А це, на його переконання, можна зробити з допомогою "очей у небі". Поки триває агресія маємо убезпечити наших воїнів, підкреслив В.Наливайченко.

"Якби не українські волонтери, які продовжують самовіддано допомагати армії, Україна не встояла б перед агресором, ані в перші дні агресії, ані зараз. Це треба завжди пам'ятати і цінувати. Хлопці, які працюють тут у Дніпрі, волонтер Марія Берлінська, яка навчає українську армію управляти безпілотниками у Києві, роблять неоціненну справу", - заявив лідер руху "Справедливість" заявив у Дніпрі, де відвідав конструкторське бюро, яке виготовляє безпілотники (дрони) для АТО.

"Бюрократія та корупція не мають стояти на заваді створенню повноцінного потужного підрозділу аеророзвідки у складі ЗС України та наявності відповідної кількості безпілотників на озброєнні армії", - переконаний він.

На українських підприємствах вже давно мали б бути розміщені державні замовлення на виробництвом БПЛА, модулів для служби і проживання наших бійців, - наголосив В. Наливайченко. Дніпро має такі виробничі потужності, але владою вони не використовуються.