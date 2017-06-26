Наливайченко: ЗСУ мають бути оснащеними дронами для військових завдань, це врятує життя наших воїнів
"Якби не українські волонтери, які продовжують самовіддано допомагати армії, Україна не встояла б перед агресором, ані в перші дні агресії, ані зараз. Це треба завжди пам'ятати і цінувати. Хлопці, які працюють тут у Дніпрі, волонтер Марія Берлінська, яка навчає українську армію управляти безпілотниками у Києві, роблять неоціненну справу", - заявив лідер руху "Справедливість" заявив у Дніпрі, де відвідав конструкторське бюро, яке виготовляє безпілотники (дрони) для АТО.
"Бюрократія та корупція не мають стояти на заваді створенню повноцінного потужного підрозділу аеророзвідки у складі ЗС України та наявності відповідної кількості безпілотників на озброєнні армії", - переконаний він.
На українських підприємствах вже давно мали б бути розміщені державні замовлення на виробництвом БПЛА, модулів для служби і проживання наших бійців, - наголосив В. Наливайченко. Дніпро має такі виробничі потужності, але владою вони не використовуються.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа