Намалювала свастику: У Миколаєві бабцю запідозрили у вандалізмі

"Вандалом, що осквернив пам'ятник, виявилася жінка вельми похилого віку. Про це свідчить відео з камер вуличного спостереження", - повідомляють "Новини-N".

На доданому відео видно, що згорблена бабуся з паличкою прийшла до пам'ятника і деякий час неспішно ходила поруч, чекаючи, поки підуть люди.

Після цього бабуся вилізла на постамент і розмалювала пам'ятник.