Намалювала свастику: У Миколаєві бабцю запідозрили у вандалізмі
"Вандалом, що осквернив пам'ятник, виявилася жінка вельми похилого віку. Про це свідчить відео з камер вуличного спостереження", - повідомляють "Новини-N".
На доданому відео видно, що згорблена бабуся з паличкою прийшла до пам'ятника і деякий час неспішно ходила поруч, чекаючи, поки підуть люди.
Після цього бабуся вилізла на постамент і розмалювала пам'ятник.
Сам інцидент стався 8 вересня. Тоді близько 11:15 у Центральний відділ поліції Миколаєва звернувся місцевий житель з повідомленням про те, що вночі хтось розмалював пам'ятник прикордонникам. Правоохоронці внесли факт у журнал єдиного обліку Центрального відділу поліції і почали перевірку.
Також, у Львові затримали трьох чоловіків, які розмальовували паркан Монументу слави. Чоловіки лишили напис "совєцька окупація".
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