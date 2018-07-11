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Намалювала свастику: У Миколаєві бабцю запідозрили у вандалізмі

Літня жінка у вересні нібито спаплюжила пам'ятник прикордонникам, який знаходиться на Алеї бойової слави у парку Перемоги
У Миколаєві запідозрили у вандалізмі літню жінку: вона нібито спаплюжила, намалювавши свастику, пам'ятник прикордонникам, який знаходиться на Алеї бойової слави у парку Перемоги.
Намалювала свастику: У Миколаєві бабцю запідозрили у вандалізмі Фото: Нацполіція

"Вандалом, що осквернив пам'ятник, виявилася жінка вельми похилого віку. Про це свідчить відео з камер вуличного спостереження", - повідомляють "Новини-N".

На доданому відео видно, що згорблена бабуся з паличкою прийшла до пам'ятника і деякий час неспішно ходила поруч, чекаючи, поки підуть люди.

Після цього бабуся вилізла на постамент і розмалювала пам'ятник.

Сам інцидент стався 8 вересня. Тоді близько 11:15 у Центральний відділ поліції Миколаєва звернувся місцевий житель з повідомленням про те, що вночі хтось розмалював пам'ятник прикордонникам. Правоохоронці внесли факт у журнал єдиного обліку Центрального відділу поліції і почали перевірку.

Також, у Львові затримали трьох чоловіків, які розмальовували паркан Монументу слави. Чоловіки лишили напис "совєцька окупація".

 

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07 11 2018 14:32
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