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Намети з обігрівом та 12 тисяч зимових спальників Британія передасть ЗСУ

Велика Британія передасть ЗСУ набори для сну в холодних умовах та намети з обігрівом.
Намети з обігрівом та 12 тисяч зимових спальників Британія передасть ЗСУ Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua
Про це у Лондоні оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
 
"Зважаючи на швидке наближення зими, це обладнання дозволить Збройним силам України ефективно діяти протягом наступних кількох місяців. Разом із навчальною програмою та наданням летальної допомоги, це демонструє нашу відданість забезпеченню того, що звичайний український солдат – добре навчений та якісно обладнаний, і має найвищі шанси боротися й визначати власне майбутнє", – сказав Воллес.
 
 
В офісі прем’єр-міністра Британії уточнили, що до нового пакета британської допомоги увійде 12 тисяч зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тисяч комплектів зимового одягу.
 
Цю допомогу українські бійці отримають на додачу до семи тисяч комплектів одягу, які нададуть військовим, що навчаються у Великій Британії.
 
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09 11 2022 08:19
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