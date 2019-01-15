Напад на Дзідзя: в розшук оголосили двох іноземців
Поліцейські зазначають, що опитали потерпілого, відібрали пояснення у очевидців та вилучили відео з камер спостереження і з’ясували подробиці конфлікту, інформує прес-служба столичної поліції 15 січня.
Зловмисники кілька разів вдарили Хому по голові та втекли двома автомобілями з місця події. Одну машину правоохоронці знайшли.
"Також встановили фігурантів, які нанесли тілесні ушкодження. Це – 36-річний та 33-річний іноземці, раніше судимі за підробку документів", - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.
Попередньо правоохоронці кваліфікували подію за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Але пізніше перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Підозрюваним заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину та оголосили їх у розшук.
За скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
У столичній прокуратурі "Українській правді" повідомили в свою чергу, що клопотатимуть в суді про дозвіл на затримання підозрюваних.
"У слідства є всі підстави вважати, що вони переховуються від правоохоронних органів, у зв'язку з чим Київською місцевою прокуратурою №7 до Подільського районного суду м. Києва внесено клопотання обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також клопотання про дозвіл на їх затримання з метою доставки до суду", – зазначила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 28 грудня, в центрі Києва невідомі напали і побили актора і співака Dzidzio (Михайло Хома).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?