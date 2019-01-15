Напад на Дзідзя: в розшук оголосили двох іноземців

Підозрюваним заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину

Поліція розслідує кримінальне провадження через побиття лідер гурту "DZIDZIO" артиста Михайла Хоми, двох підозрюваних оголосили в розшук.

Поліцейські зазначають, що опитали потерпілого, відібрали пояснення у очевидців та вилучили відео з камер спостереження і з’ясували подробиці конфлікту, інформує прес-служба столичної поліції 15 січня.

Зловмисники кілька разів вдарили Хому по голові та втекли двома автомобілями з місця події. Одну машину правоохоронці знайшли.

"Також встановили фігурантів, які нанесли тілесні ушкодження. Це – 36-річний та 33-річний іноземці, раніше судимі за підробку документів", - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Попередньо правоохоронці кваліфікували подію за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Але пізніше перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Підозрюваним заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину та оголосили їх у розшук.

За скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У столичній прокуратурі "Українській правді" повідомили в свою чергу, що клопотатимуть в суді про дозвіл на затримання підозрюваних.

"У слідства є всі підстави вважати, що вони переховуються від правоохоронних органів, у зв'язку з чим Київською місцевою прокуратурою №7 до Подільського районного суду м. Києва внесено клопотання обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також клопотання про дозвіл на їх затримання з метою доставки до суду", – зазначила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 28 грудня, в центрі Києва невідомі напали і побили актора і співака Dzidzio (Михайло Хома).