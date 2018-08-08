Напад на Гандзюк: поліція встановила місце продажу кислоти

У правоохоронців з'явилися чіткі фотографії другого можливого підозрюваного в нападі на Гандзюк

Поліція встановила місце продажу кислоти, якою облили радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

"На сьогодні можу сказати, що встановлено місце, де було придбано кислоту, яку використовували при нападі на жінку. Знайдено та вилучено понад 530 пляшок з цією речовиною. Встановлено і допитано особу, яка реалізовувала кислоту", – написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Він також додав, що у правоохоронців з'явилися чіткі фотографії другого можливого підозрюваного в нападі на Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.

3 серпня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Херсонський міський суд обрав підозрюваному у замаху на вбивствокеруючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.