Напад на Гандзюк: слідство має шістьох підозрюваних
"На сьогоднішній день слідством притягується до кримінальної відповідальності шестеро громадян України, яких ми підозрюємо в участі або співучасті у вчиненні цього злочину", – сказав Князєв, пише УП.
"До речі сьогодні будуть ряд судових засідань щодо обрання запобіжного заходу іще двом підозрюваним особам", – додав він.
Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.
Поліція порушила справу про хуліганство, згодом змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство. Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.
3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Гандзюк. 6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти його під варту до 1 жовтня включно.
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