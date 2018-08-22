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Напад на Гандзюк: слідство має шістьох підозрюваних

Сьогодні будуть ряд судових засідань щодо обрання запобіжного заходу іще двом підозрюваним особам
Голова Нацполіції Сергій Князєв підтвердив, що в справі про напад на члена Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк є шестеро затриманих підозрюваних.
Напад на Гандзюк: слідство має шістьох підозрюваних Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

"На сьогоднішній день слідством притягується до кримінальної відповідальності шестеро громадян України, яких ми підозрюємо в участі або співучасті у вчиненні цього злочину", – сказав Князєв, пише УП.

"До речі сьогодні будуть ряд судових засідань щодо обрання запобіжного заходу іще двом підозрюваним особам", – додав він.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, згодом змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство. Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Гандзюк. 6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти його під варту до 1 жовтня включно.

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22 08 2018 11:16
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