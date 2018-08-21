Напад на Гандзюк: слідство перевіряє поліцейського, з яким у неї був конфлікт

У справі про напад на активістку члена Херсонської міської ради Катерину Гандзюк правоохоронці перевіряють колишнього начальника управління захисту економіки поліції Херсонської області Артема Антощука.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Українській правді".

"Так, звичайно, ця версія існує. Хочу звернути вашу увагу, що він поїхав з Херсона півроку тому. Зараз він працює в центральному апараті. Так, у них з Катериною було достатньо багато конфліктів, тому ця версія перевіряється", – сказав генпрокурор.

Луценко пояснив, як розслідується ця справа:

"Ми вчинили наступним чином: справу по ймовірному виконавцю замаху на Гандзюк, якого затримали, веде поліція. СБУ за моєю вказівкою зареєструвала справу про ймовірних замовників. Поліція рухається по своєму сліду знизу, СБУ рухається зверху".

Очільник ГПУ зазначив, що версій є декілька.

"В цілому вони співпадають з тими версіями, які мені Катя висловила перед своєю першою операцією. Скажу вам по секрету, що версія поліції може призвести до замовника якраз в одній із версій, яку висловлювала сама Катерина Гандзюк", - сказав Луценко.

Водночас, за словами генпрокурора, алібі затриманого і заарештованого за підозрою в скоєнні замаху на Гандзюк Миколи Новікова є під сумнівом.

"Є заява його сестри і її подруги про те, що вони були на морі і він був разом з ними. Зранку пив каву і знімав на відео дельфінів. Добре. Запитуємо у цієї подруги, це коли було - 30-го чи 31-го? "Я не пам'ятаю". О котрій ранку була кава? "Десь пізній ранок". Пізній ранок - це скільки? Це 9, 10, 11? "Ну, пізній ранок". Перепрошую, між місцем, де були дельфіни і кава, та місцем скоєння злочину 40 хвилин автомобілем. Тому це дуже важливо. Якщо злочин скоюється раніше 8, а каву п'ють в 11, то це не алібі", – заявив Луценко.

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"І ще один ексклюзив. Ця людина вже була судимою, причому на останній злочин, не пам'ятаю, грабіж чи крадіжку, він також через 20 хвилин зробив собі алібі – пішов до стоматолога і вирвав собі зуба. Людина досвідчена в таких справах. Це не значить, що він точно винен. Але поки що ми ставимо під сумнів алібі, надане його сестрою і її подругою", – додав генпрокурор.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою. Поліція порушила справу про хуліганство, згодом змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство. Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Гандзюк. 6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти його під варту до 1 жовтня включно.