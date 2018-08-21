Напад на Гандзюк: суд заарештував ще двох підозрюваних

Херсонський міський суд арештував на 60 діб ще двох підозрюваних у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, повідомив 21 серпня речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

За даними УП, прізвище одного з підозрюваних чоловіків – Віктор Торбін.

Адвокат зачитав звернення від "Української добровольчої армії", де вказано, що Торбін брав активну участь у зоні проведення антитерористичної операції і захищав українські позиції біля селища Піски, був в складі батальйону, який у 2014 році захищав українські позиції в Донецькому аеропорту, брав активну участь у захисті українських позицій біля шахти "Бутівка", також був у складі батальйону неподалік Авдіївки.

Адвокат клопотав про обрання для Торбіна запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У 2015 році Торбін отримав кульове поранення. Чоловік, за словами адвоката, має купу нагород.

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"І ще один ексклюзив. Ця людина вже була судимою, причому на останній злочин, не пам'ятаю, грабіж чи крадіжку, він також через 20 хвилин зробив собі алібі – пішов до стоматолога і вирвав собі зуба. Людина досвідчена в таких справах. Це не значить, що він точно винен. Але поки що ми ставимо під сумнів алібі, надане його сестрою і її подругою", – додав генпрокурор.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою. Поліція порушила справу про хуліганство, згодом змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство. Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Гандзюк. 6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти його під варту до 1 жовтня включно.