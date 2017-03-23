Напад на голову Вищої ради правосуддя Бенедисюка замовний, - Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що напад на главу Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка є замовним.

"Напад на голову ВРП Бенедисюка Ігоря Михайловича та його дружину мало замовний характер. Замовники використовували школярів і студентів, якими в свою чергу керували члени радикальних націоналістичних молодіжних організацій. Напад організоване з метою залякування та тиску, що за планом замовників повинно було перешкодити переобрання Бенедисюка Ігоря Михайловича на посаду голови ВРП, а також здійснення його посадових обов'язків в частині розгляду дисциплінарних проваджень стосовно понад 200 суддів у поточному році", - заявив Матіос в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

За його словами, в цей час слідство має напрацювання з допомогою оперативних служб і встановлює замовників нападу.

"Розглядаються наступні основні версії та мотив вчинення зазначеного правопорушення: перше - помста суддів, які були усунені під головуванням завдяки, внаслідок виконання посадових обов'язків Бенедисюком за їх порушення присяги у часи справляння судочинства під час Революції Гідності. Друге - спроба тиску з боку суддів у питаннях щодо відсторонення яких зараз знаходиться на розгляді ВРП. І третє, це прояви конкурентної боротьби за посаду голови ВРП", - розповів Головний військовий прокурор.

Нагадаємо, що голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк у п'ятницю, 17 березня, ввечері застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок".

Бенедисюк заявив, що напад групи невідомих на нього 17 березня стався через його професійну діяльність, а саме звільнення судді Інни Отрош та відсторонення судді Артура Ємельянова.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко надав державну охорону голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку в зв'язку з нападом на нього.