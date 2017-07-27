Напад на готель в Єгипті: поранена громадянка Чехії померла в госпіталі

Жінку з важкими ножовими пораненнями так і не змогли перевезти лікуватись на батьківщину

Лікарі не змогли врятувати життя громадянки Чехії, яка отримала поранення під час нападу в готелі на єгипетському курорті Хургада.

"Мені шкода повідомити, що всі зусилля лікарів були недостатніми і жінка програла боротьбу за власне життя", - повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Мирослав Лудвік, інформує портал "Novinky".

Стан жінки різко погіршився на початку цього тижня, через це її не змогли доставити додому з госпіталю в Каїрі.

Нагадаємо, що на курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі. Зарубіжні ЗМІ повідомляли, що загинули двоє українців.

Одначе в посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в готелі Хургаді.

Загиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.