CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛікарі не змогли врятувати життя громадянки Чехії, яка отримала поранення під час нападу в готелі на єгипетському курорті Хургада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад на готель в Єгипті: поранена громадянка Чехії померла в госпіталі
Жінку з важкими ножовими пораненнями так і не змогли перевезти лікуватись на батьківщину
Фото: uapress.info
"Мені шкода повідомити, що всі зусилля лікарів були недостатніми і жінка програла боротьбу за власне життя", - повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Мирослав Лудвік, інформує портал "Novinky".
Стан жінки різко погіршився на початку цього тижня, через це її не змогли доставити додому з госпіталю в Каїрі.
Нагадаємо, що на курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі. Зарубіжні ЗМІ повідомляли, що загинули двоє українців.
Одначе в посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в готелі Хургаді.
Загиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.
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