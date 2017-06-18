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Напад на курорт у Малі: щонайменше двоє загиблих

Звільнено 20 заручників
На північному заході Африки, в Малі скоєно напад на курортний комплекс "Ле Кампеман Кангаба". Щонайменше дві людини загинули.
Напад на курорт у Малі: щонайменше двоє загиблих Фото: dpa

Про це повідомляє ВВС.

За словами місцевих жителів, вони чули постріли і бачили клуби диму

За словами міністра безпеки країни, до місця інциденту були відправлені війська, які вже звільнили 20 заручників, захоплених нападниками.

Як повідомляє Reuters, сили безпеки країни врятували 32 гостей курорту.

"Це джихадистька атака. Малійський спецназ прибув на місце і звільнив блзько 20 заручників. На жаль, є двоє убитих – громадянин Габону і Франції", – повідомив мністр Саліф Траоре.

Нагадаємо, в січні 2017-го у військовому таборі Малі стався вибух, в результаті якого загинули, щонайменше 47 людей, десятки отримали поранення.

У листопаді 2015-го у столиці Малі невідомі напали на готель. Згодом міністр безпеки країни Саліф Траоре повідомив, що спецпризначенці звільнили всіх заручників, підозрюваних затримали, однак загинули близько 20 людей.

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18 06 2017 23:59
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