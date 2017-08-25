CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 14 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад на мечеть у Кабулі: 14 загиблих, відповідальність узяла ІДІЛ
Повідомляється також про вісьмох поранених
Фото: reuters.com
Про це повідомляє The Independent.
"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за напад на мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинуло не менше ніж 14 осіб", – йдеться в повідомленні.
Серед убитих – священик, який проводив службу.
Повідомляється також про вісьмох поранених.
Мір Хусейн Насірі, член афганської шиїтської церковної ради, повідомив, що бойовики захопили частину мечеті із окремими молитовними майданчиками для чоловіків та жінок.
Нагадаємо, 7 серпня ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.
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25 08 2017 20:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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