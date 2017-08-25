Напад на мечеть у Кабулі: 14 загиблих, відповідальність узяла ІДІЛ Повідомляється також про вісьмох поранених

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 14 осіб.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє The Independent. "ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за напад на мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинуло не менше ніж 14 осіб", – йдеться в повідомленні. Серед убитих – священик, який проводив службу. Повідомляється також про вісьмох поранених. Мір Хусейн Насірі, член афганської шиїтської церковної ради, повідомив, що бойовики захопили частину мечеті із окремими молитовними майданчиками для чоловіків та жінок. Нагадаємо, 7 серпня ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію