Напад на посольство Ізраїлю в Йорданії: є жертви, – ЗМІ

Офіційних повідомлень від влади наразі не надходило

Сили безпеки оточили посольство Ізраїлю в столиці Йорданії, Аммані, після повідомлень про напад.

Як повідомляє Al Jazeera, внаслідок нападу двоє осіб зазнали травм. Йдеться про одного загиблого та одного пораненого: вбитий – громадянин Йорданії, поранено ізраїльтянина.

З посиланням на джерела видання зазначає, що інцидент трапився на території посольства між ізраїльським чиновником, відповідальним за безпеку, та громадянином Іорданії, який разом з колегою обслуговував технічні потреби посольства. Представник служби безпеки відкрив вогонь по ізраїльтянину та зазнав ножового поранення від іншого йорданця.

Посольство оточене силами безпеки, також оточено усі прилеглі до посольства вулиці. Повідомляється, що проходить евакуація співробітників посольства.

Офіційних повідомлень від влади наразі не надходило.

Нагадаємо, у столиці Ізраїлю, Єрусалимі, в п'ятницю, 21 липня, внаслідок сутичок загинули троє палестинців.

У понеділок, 24 липня, відбудеться кризове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації навколо Храмової гори в Єрусалимі.