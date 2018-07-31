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Напад на радницю міськголови Херсона: у жінки опік 30% шкіри

У жінки найбільш уражені голова, обличчя, руки та грудна клітки
Катерина Гандзюк, яку вранці 31 липня невідомий облив кислотою, отримала близько 30% опіків шкіри.
Напад на радницю міськголови Херсона: у жінки опік 30% шкіри Фото: gettyimages.com

Про це Громадському повідомив лікар-анастезіолог Ігор Равелєв обласної клінічної лікарні.

За його словами, у жінки найбільш уражені голова, обличчя, руки та грудна клітки.

Раніше повідомлялося, що Гандзюк у реанімаційному відділенні. 

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

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31 07 2018 17:32
ТЕГИ: Херсон
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