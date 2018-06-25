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СБУ побачила російський слід у нападі на ромів у Львові

СБУ з'ясовує, хто за цим стоїть і хто фінансував цей напад
Голова Служби безпеки України Василь Грицак припускає, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.
СБУ побачила російський слід у нападі на ромів у Львові Фото: Reuters

"Стосовно нападу... попередній аналіз показує, що схожа організація є і в РФ... За цим може стояти Росія", - сказав Грицак на брифінгу в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, СБУ з'ясовує, хто за цим стоїть і хто фінансував цей напад.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей дістали поранення. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів, а також затримала всіх нападників. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Нападникам повідомили про підозру.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

 

 

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25 06 2018 14:35
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