Напад на ромів у Львові: стан пораненого юнака покращився

Юнак розповів, що в нього вже майже нічого не болить

Стан пораненого під час нападу на табір ромів у Львові 19-річного Раджа Арпадома покращився, його мають виписати з лікарні 27 червня.

Арпадома перевели у кращу палату, він вже зміг вставати з ліжка та ходити. Юнак розповів, що в нього вже майже нічого не болить, окрім грудей, де його вдарили у легені, повідомляє кореспондент Громадського.

За словами постраждалого, близько 10-11 нападників прийшли до табору з палицями, ломами та ножами. Роми спали у таборі, коли нападники почали громити їхні намети.

Раніше лікар-травматолог 8-ї міської лікарні Львова Володимир Баляс заявляв, що поранений юнак потрапив до них у важкому стані з колото-різаними ранами грудної клітки та правого плеча.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей дістали поранення. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів, а також затримала всіх нападників. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Нападникам повідомили про підозру.