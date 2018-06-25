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Напад на ромів у Львові: стан пораненого юнака покращився

Юнак розповів, що в нього вже майже нічого не болить
Стан пораненого під час нападу на табір ромів у Львові 19-річного Раджа Арпадома покращився, його мають виписати з лікарні 27 червня.
Напад на ромів у Львові: стан пораненого юнака покращився Фото: Громадське

Арпадома перевели у кращу палату, він вже зміг вставати з ліжка та ходити. Юнак розповів, що в нього вже майже нічого не болить, окрім грудей, де його вдарили у легені, повідомляє кореспондент Громадського.

За словами постраждалого, близько 10-11 нападників прийшли до табору з палицями, ломами та ножами. Роми спали у таборі, коли нападники почали громити їхні намети.

Раніше лікар-травматолог 8-ї міської лікарні Львова Володимир Баляс заявляв, що поранений юнак потрапив до них у важкому стані з колото-різаними ранами грудної клітки та правого плеча.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей дістали поранення. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів, а також затримала всіх нападників. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Нападникам повідомили про підозру.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

 

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25 06 2018 14:48
ТЕГИ: роми, Львів
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