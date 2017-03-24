Напад на Росгвардію у Чечні: терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) узяло на себе відповідальність за напад на Росгвардію в Чечні.

Вранці 24 березня в станиці Наурська Чеченської Республіки вісім бойовиків напали на військових Росгвардії. Шестеро бойовиків були вбиті, двоє зникли. Під час нападу загинули шість російських військовослужбовців. СК порушив кримінальну справу за кількома статтями, повідомляє "LB.ua".

Голова Росгвардії Віктор Золотов зазначив, що бійці підрозділу, які загинули в сутичці з бойовиками, запобігли загибелі мирних жителів.

Після нападу голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що бойовики були уродженцями Ростовської, Волгоградської областей і Чечні. Він також повідомив, що фонд імені Ахмат-Хаджі Кадирова прийняв рішення надати допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також зазначив, що "безумовно, Кадиров контролює ситуацію в Чечні", але жодна країна світу не застрахована від нападу терористів.

На тему нападу в Чечні висловився і президент РФ Володимир Путін. На зустрічі з кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен він назвав напад терористів "важкою подією".

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні, в результаті якого загинули три людини і близько 40 постраждали.