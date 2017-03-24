Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Напад на Росгвардію у Чечні: терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність

Бойовики були уродженцями Ростовської, Волгоградської областей і Чечні
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) узяло на себе відповідальність за напад на Росгвардію в Чечні.
Напад на Росгвардію у Чечні: терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність Фото: Reuters

Вранці 24 березня в станиці Наурська Чеченської Республіки вісім бойовиків напали на військових Росгвардії. Шестеро бойовиків були вбиті, двоє зникли. Під час нападу загинули шість російських військовослужбовців. СК порушив кримінальну справу за кількома статтями, повідомляє "LB.ua".

Голова Росгвардії Віктор Золотов зазначив, що бійці підрозділу, які загинули в сутичці з бойовиками, запобігли загибелі мирних жителів.

Після нападу голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що бойовики були уродженцями Ростовської, Волгоградської областей і Чечні. Він також повідомив, що фонд імені Ахмат-Хаджі Кадирова прийняв рішення надати допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також зазначив, що "безумовно, Кадиров контролює ситуацію в Чечні", але жодна країна світу не застрахована від нападу терористів. 

На тему нападу в Чечні висловився і президент РФ Володимир Путін. На зустрічі з кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен він назвав напад терористів "важкою подією".

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні, в результаті якого загинули три людини і близько 40 постраждали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2017 19:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.