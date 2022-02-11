ПОЛІТИКА НОВИНИІран може готувати напад на Саудівську Аравію та Ірак з метою відвернути увагу від внутрішніх протестів у країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад на Саудівську Аравію та Ірак планує Іран – WSJ
Хаменеї
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними ЗМІ, Саудівська Аравія вже поділилася зі Сполученими Штатами своїми розвідданими про плани іранської влади. Сусідні з Іраном держави підвищили тривогу для своїх військових.
Рада нацбезпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і вже готова реагувати, якщо Іран почне атакувати.
"Ми стурбовані картиною загрози, і залишаємось у постійному контакті через військові та розвідувальні канали із Саудівською Аравією. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні", – заявив представник відомства.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 11 2022 12:22 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти
- Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман
СТАТТІ