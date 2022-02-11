Напад на Саудівську Аравію та Ірак планує Іран – WSJ

Іран може готувати напад на Саудівську Аравію та Ірак з метою відвернути увагу від внутрішніх протестів у країні.

Хаменеї

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними ЗМІ, Саудівська Аравія вже поділилася зі Сполученими Штатами своїми розвідданими про плани іранської влади. Сусідні з Іраном держави підвищили тривогу для своїх військових. Рада нацбезпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і вже готова реагувати, якщо Іран почне атакувати. "Ми стурбовані картиною загрози, і залишаємось у постійному контакті через військові та розвідувальні канали із Саудівською Аравією. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні", – заявив представник відомства. Читайте також: Сполучені Штати готові застосувати "всі наявні в розпорядженні" інструменти, щоб протидіяти діяльності Ірану

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