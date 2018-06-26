Напад на табір ромів на Львівщині: суд узяв під варту організатора і п'ятьох неповнолітніх

Пустомитівський суд обрав для 20-річного організатора та ще п'ятьох неповнолітніх, причетних до нападу на табір, міру запобіжного заходу – тримання під вартою терміном на шістдесят діб без права внесення застави.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

25 червня той самий суд обрав для двох неповнолітніх львів'ян віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, ту ж міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 червня вночі в лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживали громадяни ромської національності. Одна людина загинула. Поліцейські затримали сімох хлопців віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до скоєння злочину, а також 20-річного організатора нападу.

За фактом було відкрито кримінальні провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові.

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