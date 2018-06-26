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Організатору нападу на ромів оголосили про підозру у вбивстві

Санкція цієї статті передбачає до 15 років тюрми або довічне ув’язнення
Прокуратура Львівської області оголосила про підозру в навмисному вбивстві організатору нападу на ромській табір у Львові.
Організатору нападу на ромів оголосили про підозру у вбивстві Фото: pravda.com.ua

20-річному підозрюваному інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого пунктом 12, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повідомила речниця прокуратури Львівщини, інформує Громадське.

Санкція цієї статті передбачає до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Раніше iPress.ua повідомляв, що поліція встановила 14 осіб, яких підозрюють у нападі на ромське поселення у Львові.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.

Також, представники ромської нацменшини в Україні та ромські організації не розглядають можливість помсти у відповідь на погроми ромських таборів.

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26 06 2018 11:25
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