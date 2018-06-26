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Напад на табір ромів у Львові: встановлено 14 підозрюваних

"Вісьмох осіб поліція затримала відразу"
Поліція встановила 14 осіб, яких підозрюють у нападі на ромське поселення у Львові.
Напад на табір ромів у Львові: встановлено 14 підозрюваних Фото: mvs.gov.ua

"На сьогоднішній момент маємо 14 осіб, які підозрюються у вчиненні цього правопорушення. Вісьмох осіб поліція затримала відразу", - повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів, інформує Департамент комунікації Нацполіції України.

Це проблема більш широка і стосується всього суспільства, наголосив Князєв. Наразі побиваються за дітьми не лише батьки потерпілих, а й батьки затриманих неповнолітніх під стінами суду, додав він.

Додамо, через напад на ромів у всіх школах Львова проведуть батьківські збори.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.

Також, представники ромської нацменшини в Україні та ромські організації не розглядають можливість помсти у відповідь на погроми ромських таборів.

 

 
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26 06 2018 10:49
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