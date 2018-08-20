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Напад на учасників концерту у Маріуполі розслідують як хуліганство

Нападників було близько 20 осіб
Правоохоронці розслідують напад на учасників арт-платформи ТЮ у Маріуполі як хуліганство.
Напад на учасників концерту у Маріуполі розслідують як хуліганство Фото: mvs.gov.ua

"Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті – до 4 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Донецької області.

За даними поліції, 19 серпня близько 20:30 в приміщення громадської організації під час молодіжного концерту увійшла група невідомих, які розпилили сльозогінний газ, побили присутніх та пошкодили музичні інструменти.

Нападники були у медичних масках. Загалом їх було близько 20 осіб.

"На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали організаторів та відвідувачів заходу, зібрані речові докази", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Досудове розслідування триває. Поліція розглядає всі версії вчинення злочину.

Нагадаємо, що ввечері 19 серпня у Маріуполі група молодиків у балаклавах напала на учасників арт-платформи ТЮ, постраждали близько десяти осіб.

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20 08 2018 11:16
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