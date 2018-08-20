Напад на учасників концерту у Маріуполі розслідують як хуліганство
"Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті – до 4 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Донецької області.
За даними поліції, 19 серпня близько 20:30 в приміщення громадської організації під час молодіжного концерту увійшла група невідомих, які розпилили сльозогінний газ, побили присутніх та пошкодили музичні інструменти.
Нападники були у медичних масках. Загалом їх було близько 20 осіб.
"На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали організаторів та відвідувачів заходу, зібрані речові докази", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Досудове розслідування триває. Поліція розглядає всі версії вчинення злочину.
Нагадаємо, що ввечері 19 серпня у Маріуполі група молодиків у балаклавах напала на учасників арт-платформи ТЮ, постраждали близько десяти осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими