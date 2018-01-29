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Напад на військову базу в Кабулі: 11 загиблих, - ОНОВЛЕНО

Відповідальність за напад вже взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"
В афганській столиці Кабулі терористи напали на військову базу біля Національного університету оборони, в результаті чого 11 осіб загинули.
Напад на військову базу в Кабулі: 11 загиблих, - ОНОВЛЕНО Фото: Reuters

Напад почався приблизно о 05:00 за місцевим часом військовій базі Афганської національної армії в західній околиці Кабула, - повідомляє ВВС.

За попередніми даними, принаймні, два афганських солдата були вбиті під час атаки та 10 отримали поранення. На місці було чути кілька вибухів. За попередніми даними, нападники крім стрілецької зброї озброєні гранатометами.

За інформацією Reuters, у нападі беруть участь п’ять терористів: одного з них затримали, один підірвав себе, одного застрелили, ще двоє ведуть перестрілку із афганськими силами безпеки.

Представник Міноборони Афганістану повідомив, що жодному нападнику не вдалося пройти далі, ніж перші ворота бази.

Відповідальність за напад вже взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Оновлення:

У результаті збройного нападу на пост поблизу військової академії в Кабулі загинули щонайменше 11 осіб, поранення отримали 15 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Афганістану. 

"П'ять бойовиків напали на пост армії біля однієї з основних військових академій Афганістану в понеділок, 11 людей загинуло і 15 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня після обіду за місцевим часом у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, бомбу, заховану в машині швидкої допомоги. Відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан". У результаті теракту в дипломатичному кварталі Кабула, який стався 27 січня, загинули 103 людини, ще 235 - поранені.

 

 

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29 01 2018 14:40
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