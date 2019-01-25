CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад на журналістів у Києві: США вимагають оперативного розслідування
"Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією"
Напад на журналістів у Києві
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Посольства.
"Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією. Українські журналісти та українська громадськість заслуговують на ретельне та оперативне розслідування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві напали на знімальну групу "Стоп корупції", яка знімала видобуток піску на Видубичах.
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