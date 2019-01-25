Напад на журналістів у Києві: США вимагають оперативного розслідування

"Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією"

У Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Посольства.

"Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією. Українські журналісти та українська громадськість заслуговують на ретельне та оперативне розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві напали на знімальну групу "Стоп корупції", яка знімала видобуток піску на Видубичах.