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Напад на журналістів у Києві: США вимагають оперативного розслідування

"Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією"
У Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві.
Напад на журналістів у Києві: США вимагають оперативного розслідування Напад на журналістів у Києві

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Посольства.

"Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією. Українські журналісти та українська громадськість заслуговують на ретельне та оперативне розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві напали на знімальну групу "Стоп корупції", яка знімала видобуток піску на Видубичах.

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25 01 2019 23:36
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