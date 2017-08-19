Напад у Фінляндії: кількість постраждалих зросла до десяти

Поки невідомо, чи є інцидент актом тероризму

Кількість постраждалих від нападу в фінському місті Турку зросла до десяти

Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку, повідомив фінський портал Yle з посиланням на дані поліції.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і шести поранених.

Стан трьох постраждалих вночі було визнано критичним, вони перебувають у відділенні реанімації. У лікарню був викликаний додатковий медичний персонал, посилено заходи безпеки.

Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею, який після поранення при затриманні поліцейськими також знаходиться зараз в лікарні.

Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ Фінляндії "особистість злочинця поки не встановлена, швидше за все, мова йде про людину, схожу на іноземця - міграційна служба перевіряє, чи був він зареєстрований в країні".

Нападника ще не допитували, поліція збирається зробити це якомога швидше.

У поліції поки не підтвердили, що мова йде про тероризм. Також наразі невідомо, чи нападник був один.

За даними Центральної кримінальної поліції, в ході операцій затримано чотири людини. Їх допити вже почалися. Поліція анонсувала проведення прес-конференцію в суботу о 14:00.