Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Напад у Фінляндії розслідується за статтею "Тероризм", виконавець - 18-річний марокканець

Серед загиблих громадяни Фінляндії
Напад чоловіка з ножем на перехожих в центрі фінського міста Турку розслідується за двома статтями "Тероризм" і "Умисне вбивство".
Напад у Фінляндії розслідується за статтею "Тероризм", виконавець - 18-річний марокканець Фото: з відкритих джерел

На даний момент встановлено особу нападника. Це 18-річний громадянин Марокко.

Інших затриманих допитують.

"В результаті нападу загинули два громадянина Фінляндії, серед постраждалих є громадянин Італії і два громадянина Швеції", - повідомляє місцева поліція в Twitter.

Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.

Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку.

Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2017 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.