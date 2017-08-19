Напад у Фінляндії розслідується за статтею "Тероризм", виконавець - 18-річний марокканець
На даний момент встановлено особу нападника. Це 18-річний громадянин Марокко.
Інших затриманих допитують.
"В результаті нападу загинули два громадянина Фінляндії, серед постраждалих є громадянин Італії і два громадянина Швеції", - повідомляє місцева поліція в Twitter.
Due to info received during the night, the Turku stabbings are now investigated as murders w/ terrorist intent (2) and their attempts (8).— Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 19 августа 2017 г.
Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.
Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку.
Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.
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