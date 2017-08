Напад у Фінляндії розслідується за статтею "Тероризм", виконавець - 18-річний марокканець

На даний момент встановлено особу нападника. Це 18-річний громадянин Марокко.

Інших затриманих допитують.

"В результаті нападу загинули два громадянина Фінляндії, серед постраждалих є громадянин Італії і два громадянина Швеції", - повідомляє місцева поліція в Twitter.

Due to info received during the night, the Turku stabbings are now investigated as murders w/ terrorist intent (2) and their attempts (8).