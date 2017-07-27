Напад в Одесі кваліфікували як хуліганство через відмову потерпілого заявляти в поліцію

За словами поліції, є підстави вважати, що потерпілий займався фінансовими махінаціями

Потерпілий заявив, що в результаті нападу цінності викрадені не були.

Поліція Одеси кваліфікувала розбійний напад біля відділення банку Восток на Рішельєвській як хуліганство, так як потерпілий відмовився звертатися в поліцію.

Як повідомив радник начальника ГУ Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, потерпілий відмовився від будь-яких претензій і звернень в правоохоронні органи. За словами останнього, в результаті нападу цінності не були викрадені.

"Але за фактом події є підстави відкрити провадження за ознаками ч.2 ст. 296 КК (Хуліганські дії групою осіб)", - сказав Форостяк.

Він додав, що автомобіль правопорушників оголошено в розшук. За попередніми даними, нападники використовували номерні знаки від чужого автомобіля.

У той же час, за інформацією джерел Думської , потерпілий - крупний валютник.

Нагадаємо, що 27 липня в Одесі поруч з відділенням банку Восток стався розбійний напад на автомобіль.

У поліції розповіли, що троє зловмисників в масках били битами по склу авто, в якому, за попередніми даними, також перебували троє осіб. Потім нападники вихопили сумку і втекли з місця злочину на авто Skoda Oktavia білого кольору (ВН 9848 ЕЕ).